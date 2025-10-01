Louzao avala su candidatura a presidir el PP de A Estrada con el doble de las firmas exigidas

Gonzalo Louzao ha formalizado la presentación de su candidatura para presidir el Partido Popular de A Estrada con la entrega al presidente de la comisión organizadora del congreso, Juan Constenla, de más del doble de los avales necesarios. El alcalde agradece a todos los afiliados que en la última semana le han manifestado su apoyo para liderar la nueva etapa de la formación y augura que «todo parece indicar que no habrá más candidaturas», extremo que deberá confirmar la comisión este miércoles.

Louzao espera que el congreso del 19 de octubre valide la continuidad de un proyecto político que tilda de «muy beneficioso» para A Estrada y de «un equipo renovado y con ganas e ideas para seguir mejorando nuestro concello». En este sentido, precisa que sigue trabajando para conformar un equipo «lo más parecido posible a la sociedad estradense». «La ejecutiva que espero conformar debe ser un espejo de la realidad social de A Estrada«, concluye el aspirante.