Las licencias municipales de obra caen a niveles del primer año de la pandemia

Solo 40 licencias municipales de obra fueron aprobadas por los ayuntamientos de las comarcas en la primera mitad del presente año. Para localizar un balance más pobre hay que remontarse al primer semestre de 2020, cuando la pandemia sanitaria provocada por el covid trastocó la actividad de buena parte de las empresas, no solo las del sector del ladrillo.

Los datos que acaba de difundir el Instituto Galego de Estatística (IGE) indican que estas 40 autorizaciones suponen un descenso del 38 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado, cuando entre enero y junio las administraciones municipales de Deza y Tabeirós-Montes dieron salida a 65 permisos de obra. Si volvemos a la realidad más inmediata hay que indicar que abril y junio pasados fueron los de mayor actividad para los departamentos de obras de los concellos pues en ambos casos se aprobaron 11 permisos.

El peor, enero, con solo uno, en Vila de Cruces. Durante febrero se gestionaron tres en total, repartidos a partes iguales entre Silleda, Dozón y A Estrada. Los seis que se aprobaron en marzo se desglosan entre cuatro en Lalín y dos en A Estrada, manteniéndose las dos cabeceras comarcales como los únicos territorios en los que se sellaron permisos en abril. En este caso fueron seis en Lalín y cinco en A Estrada.

Los ocho correspondientes a marzo se dividen entre tres del ayuntamiento lalinense, cuatro del estradense y uno del forcaricense. Y en junio fueron cuatro en Lalín, dos en Silleda, otros tantos en Vila de Cruces, uno en A Estrada y dos en Forcarei. Tanto en este semestre como en los últimos cuatro años completos A Estrada lidera la emisión de licencias municipales de obra. Así, entre 2020 y 2024 este concello aprobó un total de 101 permisos, mientras que en Lalín fueron 87. En Silleda hubo 25, una decena en Vila de Cruces, once en Rodeiro, los mismos que en Dozón. En Forcarei constan cuatro y Agolada es, según los datos estadísticos oficiales, el único concello que se quedó a cero.

Los 40 del primer semestre quedan lejos de los 65 de un año antes. En estos períodos de 2023 habían sido 45, 63 en 2022, 44 en 2021 y 32 de enero a junio de 2020.

860 empresas del sector del ladrillo en las comarcas

Más de 800 empresas de las comarcas están ligadas al sector de la construcción. Son, según el último censo estadístico autonómico un total de 859, de las que la mayor parte figuran bajo el epígrafe de actividades de construcción especializada. En el informe correspondiente al año 2023 se incluyen asimismo 213 sociedades centradas en exclusiva a la construcción de edificios y otras 21 de ingeniería civil. Lalín se sitúa claramente como el municipio con más empresas relacionadas con el ladrillo, con 306, de las que 66 son de construcción de edificios y una docena de ingeniería, mientras que las restantes 228 son de actividades especializadas en este sector. En A Estrada constan 251, con 63 de construcción de edificios y 5 de ingeniería civil, mientras que en Silleda son 124 (28 de edificios y una de ingeniería). Las mismas dedicadas a construcción de edificios tienen su sede en Vila de Cruces, con dos de ingeniería civil y un total de 73. En Rodeiro son en total 22, una decena menos que en Agolada, diez en Dozón y hasta 41 en el término municipal de Forcarei.