Fallece a los 90 años José Vázquez, el cura de O Sisto

José Raúl Vázquez Diéguez, cura de O Sisto, falleció hoy a los 90 años de edad. Fundador de la empresa Avícola Tratante y expresidente del Club Deportivo Lalín, sus restos mortales se encuentran en los Velatorios de Lalín de la Avenida Buenos Aires. La misa de funeral de exequias tendrá lugar mañana, a las 18.00 horas, en la iglesia parroquial de Lalín y la salida del velatorio está prevista para las 17.45 horas. El entierro será después en el cementerio nuevo de Lalín. También está programado hoy, a las 18.00 horas, un rosario por su eterno descanso.