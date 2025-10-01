La EMAE inicia clases con más de 80 inscritos y cuatro grupos

La Escuela Municipal de Artes Escénicas (EMAE) inicia hoy el nuevo curso con las sesiones del grupo de adultos. La matrícula, que se cerrará esta semana, supera ya los 80 inscritos. El alumnado se distribuirá en cuatro grupos y asistirá a clases hasta finales de mayo, reservando junio para los montajes de las funciones de fin de curso.

El grupo de adultos tendrá una sesión semanal los miércoles a las 21.00 horas, mientras que los tres restantes se impartirán los sábados por la mañana. El grupo infantil acoge a niños de hasta 12 años, el juvenil a adolescentes de 12 a 18 años y el de adultos a quienes hayan superado la mayoría de edad. Además, existe un cuarto grupo, Danza +40, integrado en los últimos años por varias mujeres. También se incorporan personas que colaboran con la unidad de producción de la escuela.

La EMAE mantiene gran parte del equipo docente, que incluye a Anabell Gago, Paula Quintas, Arturo Cobas «Nono», Fran Campos y Carlos Gallardo, este último especialista en el nuevo curso de máscaras, centrado en la gestualidad facial y la fabricación de máscaras.

Fundada en 2012 a partir de la antigua Escuela Municipal de Teatro y dependiente de la Fundación Cultural da Estrada, la EMAE ofrece formación integral en artes escénicas, incluyendo danza, voz y clown, y cuenta con una unidad de producción propia, con espectáculos de éxito.