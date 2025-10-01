Doce voluntarios gestionan el Desván Municipal de Lalín

El Desván Municipal de Lalín retomó ayer por la mañana su actividad regular, coincidiendo con el final de las fiestas patronales de la cabecera comarcal dezana, con entrega de diversos útiles y enseres ya de cara a la temporada de invierno (ropa, calzado y ropa de cama de invierno) a las familias que tengan formalizada su solicitud a través de los servicios sociales comunitarios básicos.

El horario público de apertura para la recogida de donaciones será todos los martes de 10:00 a 12:00 horas, en las instalaciones de este servicio, ubicadas en el bajo del inmueble situado en el número 12 de la calle Memorias dun neno labrego. Para aquellas personas que no puedan aportar allí sus donaciones en ese horario, está habilitado un contenedor exterior delante del propio desván, disponible las 24 horas ya desde la jornada de ayer.

De manera excepcional, quien no pueda utilizar ni el horario de apertura ni el colector, podrá contactar con los Servicios Sociales municipales para acordar otra modalidad de entrega a través de los teléfonos 986780014 ó 986787060 o también mediante la dirección de correo electrónico eva.prieto@lalin.gal

Compromiso social

El equipo de voluntariado del desván está formado por 12 personas y, señala el Concello, destaca por su compromiso social y solidario con la labor continuada desarrollada en este servicio. Los voluntarios seguirán realizando entregas semanales a las familias que previamente formalicen su solicitud en los servicios comunitarios básicos municipales.