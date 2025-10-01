Convocan o XV Premio Nacional Avelina Lamas
O Departamento de Lingua Castelá do IES Aller Ulloa de Lalín convoca o XV Premio nacional Avelina Lamas, no que poden participar alumnos de secundaria de calquer centro español, así como aqueles de centros extranxeiros nos que se impartan clases de castelán. Hai tres categorías neste certame: portada de libros, marcapáxinas e tamén poesía visual.
