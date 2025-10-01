Cimadevila inaugura ‘Os meus Camiños’

El consagrado artista estradense Ramiro Cimadevila inaugura este viernes en el Centro Cultural Vista Alegre de A Bandeira, Silleda, su nueva exposición, bajo el nombre de ‘Os meus camiño’. Se trata de una colección conformada por más de 24 piezas que el autor ha ido creando en los últimos años, siempre bajo el hilo conductor del «camino», entendiendo este tanto en la acepción del peregrinaje, como en la de la propia trayectoria vital del artista.

Cimadevila explica que sus cuadros surgen de la inspiración que encuentra en las pequeñas cosas, aunque el mayor motor para esta colección ha sido la realización del Camiño Francés hacia Santiago de Compostela. Próximamente también expondrá en Madrid, y su deseo es poder hacerlo pronto en casa, A Estrada.