Cerdedo-Cotobade aprueba unos presupuestos de inversión histórica

El Concello de Cerdedo-Cotobade aprobó en pleno los presupuestos municipales para el ejercicio 2025, que alcanzan la cifra de 5.755.000 euros, lo que representa un incremento del 25% respecto a 2023, cuando el presupuesto era de 4.370.000 euros, y un 8 % más que en 2024, que se situaba en 5.320.000 euros. Estas cuentas constituyen las más elevadas de la historia reciente del municipio y mantienen, según el Concello, deuda cero y estabilidad presupuestaria.

El incremento del 20% en el gasto social es uno de los puntos más destacados del presupuesto, con el objetivo de mantener el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y mejorar la atención a personas mayores y dependientes. Asimismo, se consolida el capítulo de personal tras la aprobación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que permitirá dotar al Concello de los recursos humanos necesarios para prestar los servicios municipales, incluyendo la actualización de categorías y salarios.

El presupuesto destina 200.000 euros a actividades culturales y deportivas, así como a subvenciones nominativas a asociaciones culturales, deportivas y educativas, incluyendo las anpas de los centros escolares. Entre los beneficiarios se incluyen las anpas de Carballedo, Tenorio y Cerdedo, así como el IES y el CEIP de Tenorio, que recibirán un total de 7.400 euros. La Festa Gastronómica da Filloa y la del Requeixo contarán con 1.500 euros cada una. Asociaciones como la del Entroido de Aguasantas o las de Ovo y Bolo recibirán entre 400 y 2.000 euros. La Escola de Música de Cerdedo y la de Tenorio dispondrán de 5.500 y 10.000 euros, respectivamente. Eventos tradicionales como la Rapa das Bestas de Cuspedriños recibirán 3.300 euros, mientras que asociaciones de personas mayores contarán con ayudas de 1.900 euros cada una para excursiones.

En el ámbito deportivo, las Escuelas Deportivas de Cotobade contarán con 13.000 euros, mientras que clubes como el Rallye, el Club Tenorio de Fútbol Sala o Cerdedo-Cotobade Fútbol Sala dispondrán de entre 1.000 y 3.000 euros, promoviendo la práctica deportiva en distintas edades y disciplinas.

El presupuesto de 2025 también incluye inversiones municipales, con más de 14 millones de euros movilizados en proyectos financiados por la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra. Estos fondos permitirán ejecutar infraestructuras estratégicas, mejoras en servicios y otros proyectos de desarrollo en el municipio. Según la información proporcionada por el Concello, estas partidas estarán destinadas a avanzar en obras públicas y en la mejora de equipamientos e instalaciones municipales.

Por su parte, el alcalde, Jorge Cubela, informó que el presupuesto se centra en la prestación de servicios a la ciudadanía, la atención a colectivos sociales y la continuidad de las actividades culturales y deportivas.

Expropia terrenos para creación de vivienda

Durante la sesión plenaria también se aprobó la expropiación de nueve parcelas en el lugar de A Igrexa, en la parroquia de San Xurxo de Sacos, con el objetivo de destinar estos terrenos a la construcción de siete viviendas de promoción pública. La iniciativa contó con la mayoría de votos a favor del Partido Popular y del BNG, y la abstención del PSOE.El presupuesto total de la expropiación asciende a 87.191,26 euros. Una vez adquiridos los terrenos, el Concello los cederá al Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), que será responsable de ejecutar las viviendas de promoción pública. El proyecto ha sido calificado como de utilidad pública e interés social, al estar orientado a facilitar el acceso a la vivienda y contribuir al desarrollo demográfico y económico de la zona.La votación se saldó con once votos a favor –diez del grupo popular y uno del grupo mixto (BNG)– y la abstención del grupo socialista. El gobierno local considera la medida necesaria para facilitar acceso a vivienda.