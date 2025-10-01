El BNG reprocha a Campos su incapacidad con el Plan Xeral

El BNG de Dozón reprocha al alcalde, Adolfo Campos, su incapacidad para haber aprobado un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) adaptado a la realidad del municipio y verse abocado a un documento urbanístico que será elaborado por la Xunta bajo la figura de un Plan Básico Municipal (PMB).

Su responsable local, Mario Vila, señala que este modelo se escapa a la toma de decisiones que pudiesen generar debate social, «con el único fin de perpetuar el poder, lastrando el presente y el futuro de los concellos que gobiernan y echando balones fuera», afirma, en relación a las políticas del PP. Entiende que sería más oportuno un plan en el que los vecinos pudiesen presentar alegaciones o participar en la toma de decisiones. En todo caso pide transparencia ante la ciudadanía y que el futuro plan se adapte a la realidad de Dozón.