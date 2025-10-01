El Ayuntamiento reparte 6.000 euros entre 13 asociaciones de mujeres rurales

El Concello de Lalín anunció ayer la aprobación de la concesión de las ayudas a la totalidad de las asociaciones de mujeres del municipio que habían solicitado estas aportaciones económicas dentro de un programa municipal. La junta de gobierno local dio el visto bueno a la transferencia ayudas por importe total de 6.000 euros. Así lo anuncia la concejala de Muller, Carmen Canda, que explica que son exactamente trece las asociaciones beneficiarias de las ayudas cuyo importe se sitúa entre los 400 y los 550 euros cada una. Unas ayudas que los colectivos destinarán a la realización de actividades como cursos de gimnasia de mantenimiento, pilates, risoterapia, reciclaje, memoria o encaje de bolillos. Cabe destacar que las entidades beneficiarias tendrán de plazo hasta el 31 de octubre para justificar la subvención concedida por el ayuntamiento.

La relación de colectivos beneficiados incluye a la Asociación de Familias e Mulleres Rurais Deza (Afamer) a los colectivos de mujeres rurales en igualdad de las parroquias de Bendoiro, Donramiro, Santiso, Prado, Busto, Camposancos, Muimenta, Gresande, Donsión, Madriñán y Cercio. Asimismo, en la relación de sociedades incluidas en la relación de beneficiadas por estas compensaciones municipales figura la Asociación de Mulleres Palilleiras de Lalín.