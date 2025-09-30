La XGN Intermax centrada en la IA se supera y suma ya 840 inscritos

La edición especial que celebra la XGN Intermax del 10 al 12 de octubre, centrada en la inteligencia artificial (IA), supera ya los 800 inscritos del año pasado en su Intranet. A once días de su comienzo, hay 840 personas registradas, un 5% más; y el plazo seguirá abierto incluso durante el propio evento, por lo que las expectativas son buenas. En su 25º aniversario, se convertirá en un gran punto de encuentro de profesionales y aficionados a las nuevas tecnologías y el ocio electrónico.

El evento contará de nuevo en la Feira Internacional de Galicia con sus zonas tradicionales, Intranet y Extranet, además de un espacio expositivo dedicado a la IA. Orientada a inscritos, la Intranet permitirá disfrutar de un puesto con conexión de altas prestaciones y dará derecho tanto a acampar como a participar en actividades exclusivas, mientras que la Extranet ofrecerá propuestas tanto para los participantes como para quienes visiten el recinto. La inteligencia artificial tendrá una importante presencia tanto en conferencias como en talleres tecnológicos interactivos, que buscan tanto el aprendizaje como el entretenimiento. La zona expositiva estará destinada a empresas centradas en IA, a modo de germen de una futura feria especializada en esta tecnología emergente.

La Intranet estará operativa de forma ininterrumpida para inscritos desde el día 10 hasta el 12 a primera hora de la tarde, si bien podrán entrar al recinto el día 9 desde las 16:00 en la llamada preparty. Al resto se podrá acceder los días 10 y 11 de 10:00 a 20:00, de forma gratuita.