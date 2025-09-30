Cercanías en Santiago: la quimera de un tren sin vías ni apeaderos

En noviembre de 2023, la líder del BNG, Ana Pontón, y la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero firmaban un acuerdo de investidura que, en su apartado 8A, contemplaba la realización "antes del final de legislatura" de "un estudio para la implantación del tren de proximidad o cercanías en Galicia", primando los tramos Vigo-Pontevedra y A Coruña-Ferrol. El estudio está en marcha, según confirmó días atrás el Ministerio de Transportes, y además prioriza las áreas metropolitanas de Vigo y A Coruña, como se pedía. Pero a mayores, evalúa las opciones de implantar cercanías en tres áreas más: la Galicia interior, la vía estrecha del antiguo Feve —de Ferrol a Ribadeo— y en lo que llama el Eje Atlántico global, que tendría a Santiago como epicentro.

Del contenido de los informes oficiales todavía no se sabe nada, pero la realidad sobre el terreno es de sobra conocida. La supresión de vías, estaciones y apeaderos emprendida hace años por la Administración dentro del proceso de modernización del tren complica la operatividad y resta potencial a un hipotético cercanías para conectar la capital gallega con su área metropolitana, que al fin y al cabo es la esencia del servicio. No se trata de la conectividad de Santiago con A Coruña, Pontevedra o Vigo, porque de eso ya se ocupan la media distancia y la alta velocidad. Se trata de dar servicio a la población que pivota alrededor de Santiago... algo complejo cuando sin raíles ni estaciones.

Santiago dispone de tres vías con teórico potencial para cercanías, pero en las circunstancias actuales solo una, la del sur, tiene un verdadero perfil metropolitano.

Conexión del norte: sin estaciones hasta Ordes

La primera traviesa del actual trazado del Eje Atlántico se puso en 2001, aunque la obra no entró en servicio hasta 2011 en su primera fase. En esos años se agitó un debate político y social sobre qué hacer con la vieja vía, cuyo trazado serpenteante no servía para las velocidades y prestaciones que ofrecían los nuevos trenes de media distancia. La mayoría de voces del mundo ferroviario aconsejaban entonces mantener los antiguos raíles para mercancías, lo que evitaría la convivencia de trenes de carga y pasajeros en el Eje Atlántico, un factor que por ejemplo limita las velocidades máximas y aumenta los tiempos de viaje. También había voces, que todavía resuenan hoy, dos décadas después, que apuntaban al potencial de esa vieja vía para habilitar un servicio de cercanías.

Pero el Gobierno y Renfe desoyeron ambas opciones y arrancaron los raíles. En 2008, más de 40 kilómetros de la línea de tren A Coruña-Santiago-Vigo ya eran historia y con ellos, su red de estaciones y apeaderos. Solo entre la capital gallega y la herculina pasaron a la historia apeaderos en Berdía, Oroso, Garga, Pontraga-Ordes, Gorgullos-Tordoia, Queixas-Ledoño, Cerceda, Vila da Igrexa, Meirama y Bregua. De estar operativas, el servicio de cercanías ya sería una realidad simplemente dotándolas de trenes y horarios. Sin embargo, hoy esos viejos raíles están convertidos en la Vía Verde, una ruta senderista y cicloturista.

Pero con esta realidad, la estación de tren más cerca de Santiago en la ruta hacia A Coruña es Ordes, a más de 20 kilómetros; y la siguiente, Cerdeda-Meirama. Si la filosofía de un cercanías es conectar una ciudad con sus áreas dormitorio, no cumpliría sus funciones al saltarse por ejemplo todo Oroso-Sigüeiro. La estación de Ordes ya queda más lejos y el año pasado no llegaron a utilizarla ni 4.000 pasajeros.

Tren regional en Catoira, en la línea Santiago-Vilagarcía. / Noe Parga

Conexión del sur: la única que podría adaptarse sin obras

Hacia el sur cambia la cosa. Entre Santiago y Vilagarcía también se arrancaron algunos tramos de la vieja vía, pero buena parte de la misma sigue operativa con sus estaciones y apeaderos, el germen ideal para un cercanías. El apeadero de Osebe (Teo), Padrón-Barbanza, Padrón, Pontecesures, Catoira, Vilagarcía... Las cifras de uso de esas estaciones de tren multiplican a las de la red norte: 50.000 viajeros Pontecesures, 60.000 Padrón, 65.000 Catoira... Más allá de la capital arousana ya no tendría mucho sentido un llamado tren de proximidad puro porque la distancia es ya mucho mayor.

Pero entre Santiago y Vilagarcía, al existir una línea y existir estaciones operadas ya por regionales, Renfe podría habilitar cercanías simplemente adaptando horarios a los flujos de viajeros. Porque además de infraestructuras, la relación entre la capital gallega y la comarca de Sar-O Salnés garantiza un importante flujo de pasajeros en ambos sentidos: Santiago recibe a universitarios y funcionarios, mientras que envía trabajadores para las fábricas de la comarca de Sar, una de las de mayor peso industrial de Galicia.

Estación abandonada en Silleda, en la línea Santiago-Lalín. / Bernabé / Javier Lalín

Conexión a Ourense: fuera de los planes iniciales

Santiago tiene otra línea de tren además del Eje Atlántico: la de Ourense. Y ahí, a diferencia de lo ocurrido en Santiago-A Coruña, sí se respetó la vieja vía cuando se inauguró en 2011 el nuevo trazado del AVE para evitar la convivencia mercancías-pasajeros. Entre la capital gallega y la comarca de O Deza también hay flujo diario de personas que podría justificar un cercanías, pero existen dos problemas.

Uno es que en los estudios del Ministerio, sobre el papel, no se contempla esa vía para cercanías, salvo que esté incluida en el estudio ldenominado como Galicia interior. Y el segundo y quizás más relevante es que las estaciones y apeaderos más próximos a la ciudad dentro de esa línea, las de Vedra-Ribadulla, Bandeira y Lalín, están muy alejadas de los núcleos de población, lo que dificulta su uso para cercanías ya que obligaría a un desplazamiento en coche hasta el tren.