Siete asociaciones inician actividades del plan ‘+Xuntas’ esta semana

Siete asociaciones de A Estrada, Lalín y Vila de Cruces inician esta semana actividades formativas del programa +Xuntas, de la Diputación. Son tres cursos de pilates para Mulleres Rurais Consumidoras San Andrés de Vea (desde el lunes), Palilleiras de Lalín (desde el miércoles) y Mulleres Rurais de Castro (jueves); jardinería para el colectivo de mujeres de Camanzo (mañana); gimnasia hipopresiva para Amas de Casa de Arnois (jueves); scrapbooking para Mulleres en Igualdade de Prado (viernes); y huerta ecológica para las de Bendoiro (sábado).