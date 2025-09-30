Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sábado noche de velas aromáticas en el Mercado

Este pasado sábado 27 de septiembre, la asociación Imaxina e Axuda celebró su taller gratuito de creación de velas aromáticas en el Mercado de Abastos de A Estrada, como alternativa de ocio saludable para los más jóvenes.

