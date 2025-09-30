El reto de comerse 1.800 hamburguesas en cuatro días

La organización del evento Burger Experience muestra su satisfacción por el resultado de las cuatro jornadas de una cita gastronómica que, a pesar de la lluvia del sábado, atrajo a numeroso público. La experiencia, acompañada con música, fue tan gratificante que los promotores prevén contactar con el ayuntamiento para repetir el próximo año, todavía sin fechas concretas, algo que deberán coordinar con la administración municipal.

Luis Vila, uno de los responsables del evento, cifraba ayer en un total de 1.793 las hamburguesas vendidas en los puestos en formato food truck instalados entre el jueves y el domingo en el tramo de la calle Matemático Rodríguez situado delante de la estatua de Loriga. «Para una ciudad como Lalín, el balance de ventas es muy bueno, pues en lugares como este de más de 20.000 habitante solemos estar en torno a mil hamburguesas», comenta.

La favorita del público

La Road to Burger fue la receta más demandada, no en vano solo de esta hamburguesa elaborada con pico de gallo, carne de ternera gallega, polvo de Doritos, salsa de cerveza Estrella Galicia 1906 y reducción de pimientos de Padrón, salieron exactamente 986 unidades. Fue la más valorada por un público que votó como segunda receta la Julieta, que llevaba pulled pork, ternera de León, cebolla caramelizada, queso parmesano en polvo y queso cheddar.

Para la próxima edición se prevé renovar la carta y que el público pueda probar distintas elaboraciones gastronómicas.