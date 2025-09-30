El PSOE critica la subida de sueldos del gobierno de Jorge Cubela

El Grupo Municipal Socialista de Cerdedo-Cotobade ha denunciado lo que califica como una «democracia exprés» en la tramitación de los presupuestos municipales de 2025 y en la aprobación de las subidas salariales del gobierno local. Según los socialistas, la convocatoria del pleno llegó con menos de 24 horas de antelación, lo que «imposibilita un análisis riguroso de las cuentas por parte de la oposición, que no dispone de dedicación exclusiva».

La portavoz Ana Couto subraya que, tras meses sin información sobre el documento, el alcalde decidió convocar «una doble comisión y un pleno en apenas 15 minutos», coincidiendo con un pleno provincial. Para el PSOE, este procedimiento supone «falta de transparencia, de diálogo y de respeto institucional».

El grupo recuerda que en los últimos meses se incrementaron varias tasas e impuestos municipales –como los de la recogida de basura, agua, saneamiento o instalaciones deportivas– y critica que, al mismo tiempo, el gobierno se haya «autoconcedido subidas salariales de miles de euros anuales, sin justificación pública».

En concreto, los socialistas señalan que el alcalde pasará de 46.900 a 48.557,88 euros anuales; el primer teniente de alcalde, de 40.000 a 47.626,04 euros; y la segunda teniente de alcalde, de 46.000 a 47.626,04 euros.