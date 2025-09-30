La presión fiscal desciende en Silleda y se sitúa en 413 euros por habitante

La carga impositiva media que asumen los silledenses se redujo en el último año a consecuencia de un descenso de ingresos municipales en tributos y tasas. Los números de la liquidación presupuestaria del pasado año indican que a las arcas municipales llegaron 3.662.096 euros por los principales impuestos y tasas locales, un montante que representa una caída porcentual de un punto y medio o, lo que es lo mismo, casi 56.000 euros menos que doce meses antes. La presión fiscal por habitante se situó en 413 euros, seis menos que en 2023.

Los datos oficiales facilitados por el Ministerio de Hacienda indican que el ayuntamiento percibió en concepto de impuestos directos un total de 2.113.830 euros, que son 19.210 menos de los que entraron en la caja municipal en el ejercicio anterior. El descenso en la recaudación se repitió en tasas y otros ingresos, ahora con 1.372.540 euros frente a 1.485.904 euros del período anterior. El único capítulo de los ingresos locales que mejoró sus resultados fue el correspondiente a los impuestos indirectos, que pasaron de 79.030 a 155.726 euros.

Si nos centramos en los ingresos absolutos de la administración dirigida por el equipo de Paula Fernández Pena hay que indicar que se incrementaron en algo más de un 30 por ciento para alcanzar los 11,2 millones de euros. Este importante salto no se tradujo en una subida de los gastos totales pues incluso se contuvieron en unos niveles llamativos, a tenor de los balances ministeriales. Las cuentas de 2024 se cerraron con gastos por 9.625.135 euros, que son 781.000 euros menos que un año antes.

En lo que respecta a las inversiones reales los números también adelgazaron pues la cuenta se liquidó con un total de 2.595.817 euros, cuantía que supone un recorte de en torno al 21 por ciento en comparación con un año que coincidió con la celebración de las últimas elecciones municipales. Entonces las inversiones habían ascendido a algo más de 3,3 millones de euros.

Por último, los balances contables referidos a la administración municipal trasdezana establecen que la deuda pública al cierre de este ejercicio se situó en exactamente 267.483 euros, un montante que se elevó en algo más de 12.400 euros en comparación con el ejercicio precedente.

Los fondos destinados a los salarios del personal se redujeron en casi 190.000 euros y supusieron el 33% del total de los gastos del ayuntamiento. La cuantía ascendió a 3.163.442 euros.

Los servicios públicos básicos absorben casi la mitad del gasto

La radiografías de las cuentas municipales permite identificar cuáles son los gastos más relevantes a los que hizo frente un concello y en este caso el ministerio desglosa partidas en los principales capítulos, aunque no detalla los programas o intervenciones concretas llevadas a cabo por cada administración local. El mantenimiento de los servicios públicos básicos representa casi cinco de cada diez euros del gasto pues ahí se concentra el 46 por ciento del total de los gastos asumidos por el Concello durante 2024. Fueron en concreto 4.446.459 euros, cuantía que se incrementó en 1,3 millones en un año. Bienes corrientes y servicios precisaron 3.343.324 euros, montante que también creció en comparación con 2023, en concreto en 351.424 euros. Por el contrario, los fondos destinados a políticas de protección y promoción social bajaron en 83.500 euros para situarse en 1.420.316 euros.