El PP lamenta el veto de Taboada a su plan para el comercio y la hostelería

Los populares cruceños lamentan el voto contrario en pleno del gobierno de Luis Taboada a su propuesta de desarrollo de una estrategia de dinamización del comercio y la hostelería, máxime cuando, aseguran, algunas de esta medidas formaban parte del programa electoral de Xuntos.

«Este gobierno sigue sin proyecto claro para Vila de Cruces, limitándose a gobernar a golpe de improvisación, según las subvenciones que van apareciendo, sin hoja de ruta ni visión de futuro», alega el PP. Además denuncia que Taboada llevase fuera del orden del día la modificación puntual del planeamiento para delimitar el núcleo de Cumeiro, «una decisión que pretendió aprobar por la puerta de atrás, sin información previa ni transparencia». Pide, por último, que Taboada actúe con menos prepotencia y negocie con la oposición.

Por otro lado, Nova Alternativa presentó en pleno una propuesta consistente en poner en marcha, previo estudio de viabilidad, iniciativas de dinamización en el entorno del pantano de Portodemouros. Su portavoz, Manuel Souto, planteó que esta propuesta se materializase en coordinación con el resto de los municipios afectados por el embalse, de modo que se lograse la potenciación de los usos recreativos, deportivos y culturales «compatibles con la protección del medio ambiente», incidió.