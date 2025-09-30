Onomástica con música coral de los Desamparados en Abades
La parroquia silledense de Abades celebró ayer la onomástica de Nuestra Señora de los Desamparados de Abades, en cuyo santuario se puede ganar este año el jubileo y obtener, así, indulgencias plenarias. Tras las citas de Corpus y la Virgen de los Dolores del día 21 y la eucaristía solemne del domingo 28, ayer al mediodía hubo misas toda la mañana y la central, al mediodía, fue oficiada por el sacerdote José Pérez Barreiro y cantada por la Coral Polifónica Trasdeza.
