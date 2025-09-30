«El laicado tiene que potenciar el papel que le es propio en una parroquia»

Nacido en 1989, Rubén Budiño, llega a sus nuevas parroquias en el arciprestazgo de Ferreiros y Sobrado después de haber estudiado la ESO y Bachillerato de Humanidades en el seminario menor de la Asunción, en Santiago de Compostela. Todavía en plena mudanza, tiene previsto instalarse en su nuevo destino «lo antes posible». De todas formas, la toma de posesión fue este domingo, a las 12.15 horas, en Vila de Cruces.

-¿El cambio de destino lo solicitó usted o le vino dado?

-El nombramiento fue cosa del señor arzobispo. Me llamó en el mes de junio y me comentó que había un traslado y, después, al poco tiempo se me comunicó que era Vila de Cruces y nada más. Lo cierto es que recibí la noticia muy contento porque además nunca antes había estado en Vila de Cruces y ahora pienso aprovechar mi nombramiento para recorrer toda la zona con calma para conocer a los vecinos y feligreses.

-¿Cómo se consigue llevar siete parroquias al mismo tiempo?

-Para poder atender digamos a las parroquias como es debido no queda otra que ir alternando entre unas y otras de forma más o menos razonable. Me refiero a desplazamientos en sábados y domingos y, también, cada quince días en función de los compromisos que se tengan con todas y cada una de ellas. Como todo en la vida, es importante saber organizarse para poder llegado a todo.

-Pero habrá días en los que tendría que estar en más de una para poder ejercer su oficio.

-En principio, pienso que no habrá demasiados problemas para atenderlas a todos. Lo que sucede es que demográficamente el rural está siendo bastante castigado en el sentido de que hay mucha gente que se tiene que marchar por diversos motivos personales. Además, tenemos población de fin de semana y eso complica algo nuestra tarea evangélica y todo en general pero como digo por la situación demográfica de nuestras parroquias situadas en el rural.

-Supongo que también influye la caída de las vocaciones sacerdotales dentro de la Iglesia.

-Aparte de haber menos vocaciones sacerdotales también es verdad que en todas las parroquias hubo un descenso general a la hora de peticiones. Pero en todos los ámbitos, es decir claro que hay menos sacerdotes que antes pero también hay menos gente. Digamos que cuando socialmente la cosa está encaminada –como en núcleos urbanos con estabilidad de trabajo– también repercute a nivel local en todos los ámbitos y el religioso no iba a ser menos.

-¿Conoció a su predecesor en el cargo en Vila de Cruces?

-Sí, lo conocía. Su próximo destino será Muros, donde le deseo la mejor de todas las suertes para que allí siga realizando una tarea tan buena como la que ha hecho en las parroquias de Vila de Cruces.

-¿En qué van a notar sus feligreses el cambio de párroco?

-De lo que se trata es siempre trabajar en comunión con la Iglesia e ir dando pequeños pasos introduciendo un poquito más el compromiso también del laicado. Es decir, que la gente se involucre un poquito más en el día a día parroquial. Quiero decir que el cura no sea la pieza imprescindible para que las cosas funcionen. El laicado tiene que recuperar y potenciar el papel que le es propio en una parroquia. Por eso digo que hay que ir poco a poco porque siempre hay esos miedos. Entonces, hay que ayudar a la gente para poder avanzar.

-¿Le gustaría indagar en la historia de sus nuevas parroquias para poder recuperar alguna liturgia perdida en el tiempo?

-Como no puede ser de otro modo, yo como párroco estoy abierto a lo que la gente me plantee. Al ser desconocedor en estos momentos de los usos y costumbres de los feligreses de mis nuevas parroquias porque todavía no he tenido tiempo de recorrerlas para poder conocer las inquietudes de mis feligreses. Supongo que una vez allí todo será mucho más fácil a la hora de conocer de primera mano lo necesario para hacerme una composición de lugar correcta.

-¿Cuándo tiene pensado instalarse de manera definitiva en su nuevo destino cruceño?

-Tengo previsto, si todo va bien, trasladarme de forma ya definitiva a Vila de Cruces a finales de octubre o lo más tardar a primeros del mes de noviembre. Quiero hacerlo todo bien desde el principio para poder afrontar mi nuevo reto con todas las garantías.