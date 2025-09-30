Isabel Eiras y Jesús García celebran sus bodas de oro
Celebrar las bodas de oro matrimoniales siempre es un momento excepcional que simboliza un amor profundo y la dedicación de la pareja durante 50 años, y una ocasión para reunir a familia y amigos. Eso fue lo que hicieron este fin de semana Isabel Eiras Buján, de Cercio, y su marido Jesús García Méndez, de Carbia. La pareja estuvo acompañada por sus hijos Alberto y Rocío y tres de sus cuatro nietos. Una misa y un ágape en Casa Pablo de A Goleta completaron una jornada inolvidable.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Unos bolis Bic dejan un donativo agridulce en Meis
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo
- Detenido por la presunta violación a una joven de 19 años en una céntrica calle de Vigo
- Motín' en un pesquero: el barco llega a puerto escoltado por la Guardia Civil
- Tres rampas desde Travesía de Vigo ‘allanarán’ el acceso al macroparque de Finca Matías
- Un hotel en Cangas pasará de pagar 965 euros a 4.900 por la nueva tasa de la basura
- Davila 28/09/2025