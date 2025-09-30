Isabel Eiras y Jesús García celebran sus bodas de oro

Celebrar las bodas de oro matrimoniales siempre es un momento excepcional que simboliza un amor profundo y la dedicación de la pareja durante 50 años, y una ocasión para reunir a familia y amigos. Eso fue lo que hicieron este fin de semana Isabel Eiras Buján, de Cercio, y su marido Jesús García Méndez, de Carbia. La pareja estuvo acompañada por sus hijos Alberto y Rocío y tres de sus cuatro nietos. Una misa y un ágape en Casa Pablo de A Goleta completaron una jornada inolvidable.