Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fervenza de Ouzande inicia las clases del nuevo curso

REDACCIÓN

A Estrada

La Fervenza de Ouzande abre el curso 2025-2026 con clases de canto tradicional desde el 1 de octubre con Antón Calvo. El 3 de octubre comienzan percusióny gaita con Ramón Maril como profesor, El sábado 11 de octubre arrancan pandereta, en niveles de iniciación y perfeccionamiento, y baile tradicional Con Silvia Martínez Las sesiones serán los miércoles, viernes y sábados en horario de tarde.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents