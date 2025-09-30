Fervenza de Ouzande inicia las clases del nuevo curso

La Fervenza de Ouzande abre el curso 2025-2026 con clases de canto tradicional desde el 1 de octubre con Antón Calvo. El 3 de octubre comienzan percusióny gaita con Ramón Maril como profesor, El sábado 11 de octubre arrancan pandereta, en niveles de iniciación y perfeccionamiento, y baile tradicional Con Silvia Martínez Las sesiones serán los miércoles, viernes y sábados en horario de tarde.