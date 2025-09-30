A Estrada, epicentro gallego de la danza con ‘6Coreógrafas’

A Estrada acoge la quinta edición del Festival 6Coreógrafas, un evento consolidado como referente de la danza contemporánea gallega, que se celebrará entre el viernes 3 y el sábado 4 de octubre. La presentación tuvo lugar ayer en la Alameda Municipal, con la presencia de Jacobo Sutil, director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), la concejala de Educación e Servizos Sociais, Amalia Goldar, y la organizadora del festival, Paula Quintas. Como público, asistió alumnado de Primaria del CEIP Pérez Viondi, que pudo disfrutar de una actuación a modo de aperitivo a cargo de Raquel Ferradás, anticipando parte de la programación principal.

En su intervención, Jacobo Sutil destacó la importancia del festival: «Agradecemos el compromiso y el buenhacer tanto a Paula Quintas como al Concello de A Estrada», subrayando la colaboración entre administración y agentes culturales para impulsar las artes del movimiento en Galicia. Por su parte, Amalia Goldar resaltó la cantera local de jóvenes artistas: «A Estrada cuenta con 60 matriculados este año en la Escola Municipal de Artes Escénicas. El festival ha ido ganando arraigo y demuestra que la danza puede ser un motor cultural en nuestra comunidad».

El festival contará con seis compañías y actuaciones en auditorios y espacios interiores. La primera actuación será del Colectivo Globo, con residencia en Lugo y Portugal, seguido por Cris Vilariño y Diego Buceta. Habrá dos estrenos, las piezas de Raquel Ferradás y de María de Vicente, y la programación de la tarde finalizará con un preestreno de Alba Cotelo, de Laboratorio Escénico.

En paralelo se celebrará el ciclo de charlas Entre formas e palabras, en la Casa das Letras de 18.00 a 20.00 horas, con la participación de Paloma Muñoz, directora de la compañía Siberia, y Ruth Balvís, coreógrafa y docente. Las sesiones abordarán el proceso creativo y fomentarán el diálogo sobre la danza contemporánea.

A mayores, el sábado se llevará a cabo una sesión vermú con la pieza Soundpainting, una improvisación en directo que acercará la danza y la música experimental a los asistentes en un cotexto más informal.

Por su parte, Paula Quintas destacó la continuidad del proyecto: «Nuestro objetivo es crear nuevos públicos y visibilizar el trabajo de las creadoras gallegas». La programación busca generar sinergias entre las compañías y ofrecer al público una experiencia completa combinando actuaciones, charlas y espacios de encuentro con las artistas.

Con esta propuesta, el festival reafirma su compromiso con la descentralización de la cultura y la visibilidad al trabajo de creadoras de este sector artístico. A Estrada se consolida como epicentro gallego de la danza, ofreciendo un escaparate para la creatividad, la innovación y la diversidad artística, y acercando la danza contemporánea a públicos de todas las edades y perfiles.

Además, el festival se plantea como una oportunidad para fomentar la colaboración entre artistas y compañías, creando redes profesionales dentro de Galicia, pero también fuera, que permitan intercambios, residencias artísticas y proyectos conjuntos. Este enfoque contribuye a fortalecer el sector de la danza contemporánea, promoviendo la formación y el desarrollo de nuevas creaciones en la comunidad gallega.

Por último, se ha puesto especial atención en que las actividades sean accesibles y participativas. Los espacios elegidos, tanto auditorios como exteriores, buscan favorecer la interacción.