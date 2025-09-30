Ejercicio y esfuerzo con sabor espartano

Al estilo de la vieja Esparta, hombres y mujeres llevaron sus cuerpos al límite este domingo durante las Poseidón Games Series celebradas en las pistas de atletismo de A Estrada.

Se trata de cuatro pruebas deportivas al estilo «Hyrox» o «Deka» de «Spartan Race» y OCR que se desarrollarán en otras tantas localidades gallegas y que serán clasificatorias para una final. Christian Fernández, Sabela Trigo en individual y, por grupos, La Day Juneta, Alevines Team y Nonvalennadiña fueron los mejores durante la exigente competición que se desarrolló con buen tiempo.

Desde la salida, cada deportista debió completar una distancia de 400 metros de carrera a pie, para seguidamente entrar en la zona de estaciones, al que hubo que dar 10 vueltas para completar 4 kilómetros de carrera y pasar por nueve pruebas diferentes: 500 metros de remo, 80 metros de zancadas cargados de sacos de arena, 500 metros de «skierg», 200 metros de transporte de carga, 50 metros de burpees broad jump, 20 metros de volteo de ruedas, obstáculo de suspensión, irlandesas así como atlas para completar el programa.

El evento organizado por la empresa Estalarte no defraudó a los amantes de las emociones fuertes. Sin duda fue una gran ocasión para dar a conocer y acercar este deporte a todos los aficionados que hay en toda Galicia.