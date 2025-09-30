El cierre de Ryanair en Santiago obliga a las agencias locales a incrementar tarifas

Las agencias de viaje locales sufren el golpe directo del cierre de la base de Ryanair en Santiago de Compostela, viéndose en la obligación de subir el precio de sus paquetes y gestionar cancelaciones de reservas cerradas con meses de antelación.

A inicios de mes, la aerolínea irlandesa anunció el cierre de su base en Santiago de Compostela, retirando los aviones que operaban desde allí y reduciendo en torno al 80 % su oferta en Lavacolla. La decisión implica además la cancelación de varias rutas nacionales, como Madrid, Barcelona, Alicante, Málaga, Palma de Mallorca, Zaragoza o Gran Canaria, así como conexiones internacionales con destinos como Bolonia y Milán. El recorte forma parte de una estrategia más amplia de la compañía, que está disminuyendo su capacidad en aeropuertos regionales españoles y en las Islas Canarias, argumentando el incremento de tasas aeroportuarias y la falta de incentivos competitivos.

Como consecuencia, los tres aeropuertos de Galicia ven acentuada su desconexión no solo con otras regiones europeas, sino incluso dentro de la propia Península Ibérica. Así, las agencias de viaje, con menos margen de actuación para ofrecer al cliente paquetes a precios competitivos, deben recurrir a las terminales de Oporto o Madrid. Esta situación afecta a todo el sector, por lo que empresas locales de Deza y Tabeirós-Montes también la están sufriendo. Así, desde Simply Travel A Estrada y Pirate del Viaje Lalín coinciden en que las repercusiones del último movimiento de la compañía irlandesa son notables, aunque mantienen la esperanza de que se trate de un revés pasajero.

«Esto afecta, por supuesto que sí. Nos golpea de forma directa, ya que no nos queda más remedio que subir los precios. Aunque al final el más perjudicado siempre es el cliente, que tiene menos opciones para elegir», relatan desde la entidad dezana, y añaden: «De todos modos, los aeropuertos gallegos llevan años con poca competitividad, y nosotros ya solíamos recurrir frecuentemente a Oporto. Ahora tendremos que arreglarnos entre la terminal portuguesa y Madrid».

En Logitravel suscriben estas palabras y agregan: «Con destinos europeos o vuelos largos no lo notamos tanto, el mayor problema está en las conexiones con las Islas Canarias, uno de los favoritos de nuestra clientela y que ahora se queda sin vuelos, o con frecuencias muy bajas».

Por si fuese poco, la decisión de Ryanair ha supuesto la cancelación de vuelos que ya estaban reservados, dejando a los clientes sin alternativas. «Te devuelven el importe del billete y te dicen que te busques la vida. La ley española se lo permite, y ellos conocen todos los trucos», dicen desde Pirate de Viaje, que ven en la salida del gigante de los vuelos low cost una oportunidad a largo plazo: «Habrá otras compañías interesadas».

África gana popularidad frente al Caribe

Las agencias de viaje locales se adentran ya en su época baja después de lo que definen como «un buen verano». El ritmo combulso de viajes estivales se frena drásticamente con la vuelta a la rutina, aunque siempre hay excepciones, y los puentes y festivos ayudan a aliviar el descenso de actividad en estos negocios. En esta época los favoritos son destinos como las Islas Canarias, donde el buen tiempo resulta un reclamo para los que buscan estirar las jornadas de sol, calor y playa. Mientras, cierran unos meses estivales de buenas cifras, una tendencia que viene marcándose desde la pandemia. «Es una de las cosas buenas que ha dejado la época covid, ahora la gente quiere aprovechar y disfrutar más el tiempo», cuentan desde la empresa lalinense. En cuanto a los destinos preferidos para las vacaciones, este año gozaron de gran popularidad Bali, los cruceros y clásicos como las Islas Canarias o las Baleares. Asimismo, empiezan a coger fuerza lugares «exóticos», como Cabo Verde, Segenal o Mauricio, mientras que grandes preferidos como el Cariba van perdiendo puntos ante los viajeros, que «buscan descubrir lugares nuevos, y los prefiern a otros más vistos».