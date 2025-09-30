Cerdedo-Cotobade buscará rehabilitar viviendas en ruinas

El Concello de Cerdedo-Cotobade ha puesto en marcha un proyecto pionero para recuperar y poner en valor viviendas en estado ruinoso con el objetivo de ofrecer soluciones a la escasez de oferta en el mercado inmobiliario y combatir el despoblamiento. La iniciativa busca movilizar inmuebles en desuso para ponerlos a disposición de nuevas familias, facilitar el asentamiento poblacional y revitalizar los núcleos tradicionales.

La medida fue presentada en una asamblea vecinal celebrada en el Multiusos de Cerdedo, en la que participaron cerca de un centenar de propietarios de otras tantas propiedades abandonadas. En el encuentro se explicó que el proyecto ofrecerá asesoramiento técnico y jurídico, acompañamiento en trámites administrativos y apoyo en la solicitud de ayudas públicas. Además, se está trabajando en la creación de un banco municipal de viviendas que conecte la oferta de inmuebles en abandono con posibles compradores o promotores interesados en su rehabilitación.

La recuperación de estas casas tiene una dimensión múltiple: patrimonial, por el valor histórico de los inmuebles; social, al atraer nuevas familias; y económica, ya que fomentará la actividad vinculada a la construcción y otros sectores locales. El Concello subraya que cada vivienda rehabilitada contribuye a mejorar la calidad de vida en las parroquias, generar espacios habitados.

El proyecto se apoya en la normativa autonómica y estatal vigente, como la Lei de Vivenda de Galicia (8/2012), la Lei do Solo (2/2016) y la Lei de Rehabilitación, Rexeneración e Renovación Urbanas (1/2019), que atribuyen a los concellos competencias en conservación y rehabilitación del patrimonio edificado. En este sentido, se recuerda que los propietarios tienen la obligación legal de mantener sus inmuebles en condiciones de seguridad, salubridad y ornato, así como de prevenir riesgos para peatones y vecinos. El incumplimiento puede derivar en sanciones, ejecución subsidiaria de obras, venta forzosa, expropiación o incluso la obligación de rehabilitar o derribar la edificación.

El alcalde, Jorge Cubela, llamó a los propietarios a sumarse al proyecto, reconociendo las dificultades que conlleva, pero insistiendo en las oportunidades que abre para el territorio.