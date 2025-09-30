Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Centro Social dos Maiores da Bandeira celebra su magosto el 23

REDACCIÓN

Silleda

El Centro Social dos Maiores da Bandeira organiza su tradicional magosto el jueves 23 de octubre, a las 18:00 horas, una cita pensada para compartir buena comida, música y convivencia. Contará con un menú típico de esta celebración: castañas asadas, empanada, pinchos variados, postre y bebida. La sesión estará amenizada con música en directo a cargo de Suso de Melide. Las personas interesadas pueden adquirir sus entradas hasta el 18 de octubre tanto en el centro social de A Bandeira como en el de Silleda; también podrán efectuar reserva o solicitar más información vía telefónica en el 986592037.

