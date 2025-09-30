El Centro Social dos Maiores da Bandeira celebra su magosto el 23

El Centro Social dos Maiores da Bandeira organiza su tradicional magosto el jueves 23 de octubre, a las 18:00 horas, una cita pensada para compartir buena comida, música y convivencia. Contará con un menú típico de esta celebración: castañas asadas, empanada, pinchos variados, postre y bebida. La sesión estará amenizada con música en directo a cargo de Suso de Melide. Las personas interesadas pueden adquirir sus entradas hasta el 18 de octubre tanto en el centro social de A Bandeira como en el de Silleda; también podrán efectuar reserva o solicitar más información vía telefónica en el 986592037.