El Centro Social dos Maiores da Bandeira celebra su magosto el 23
REDACCIÓN
Silleda
El Centro Social dos Maiores da Bandeira organiza su tradicional magosto el jueves 23 de octubre, a las 18:00 horas, una cita pensada para compartir buena comida, música y convivencia. Contará con un menú típico de esta celebración: castañas asadas, empanada, pinchos variados, postre y bebida. La sesión estará amenizada con música en directo a cargo de Suso de Melide. Las personas interesadas pueden adquirir sus entradas hasta el 18 de octubre tanto en el centro social de A Bandeira como en el de Silleda; también podrán efectuar reserva o solicitar más información vía telefónica en el 986592037.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Unos bolis Bic dejan un donativo agridulce en Meis
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo
- Detenido por la presunta violación a una joven de 19 años en una céntrica calle de Vigo
- Motín' en un pesquero: el barco llega a puerto escoltado por la Guardia Civil
- Tres rampas desde Travesía de Vigo ‘allanarán’ el acceso al macroparque de Finca Matías
- Un hotel en Cangas pasará de pagar 965 euros a 4.900 por la nueva tasa de la basura
- Davila 28/09/2025