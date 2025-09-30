La bosquescola de Goiás hará el sábado un día de puertas abiertas

La dirección de la bosquescola A Merla Blanca, situada en la parroquia lalinense de Goiás, organiza para el sábado una jornada de puertas abiertas entre las 11.00 y las 13.00 horas. Al acto están invitadas familias o personas que deseen conocer el proyecto, su pedagogía y la forma de trabajar con los niños.

A una jornada con puestos de artesanía y aperitivos acudirán directoras de otras bosquescolas de Galicia que expondrán sus proyectos. Los que deseen acudir deberán contactar con el número 687 37 46 67 para reservar plaza.

En el centro instalado en el lugar de Cáceme también se presentará el proyecto del nuevo centro de psicología que acaba de abrir sus puertas en el municipio lalinense. La dirección de Dala explicará detalles acerca de su proyecto emprendedor sobre esta ciencia.