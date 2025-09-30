La Banda Escola Municipal prepara el Certame Galego

El domingo, la Banda Escola de la Banda Municipal de A Estrada ofreció un concierto gratuito al aire libre en la Praza da Música, retransmitido por Radio Estrada. La formación interpretó los temas con los que participará en el Certame Galego de Bandas, que se celebrará los días 18 y 19 de octubre en el Pazo da Cultura de Pontevedra. Así, numerosos vecinos se acercaron al encuentro y disfrutaron de una tarde de música.

El concierto permitió a los músicos ensayar en condiciones reales y compartir su trabajo de estos meses con el público.