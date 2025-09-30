Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aspadeza, en un viaje a Matalascañas

Dos usuarias de Aspadeza participaron en un viaje del Imserso a Matalascañas (Huelva), organizado por Fademga Plena Inclusión Galicia. Rosi y Manolita, junto a su monitora Raquel, disfrutaron de la playa, navegaron por el Guadalquivir y visitaron Sevilla, El Rocío o Doñana.

