Aspadeza, en un viaje a Matalascañas
Dos usuarias de Aspadeza participaron en un viaje del Imserso a Matalascañas (Huelva), organizado por Fademga Plena Inclusión Galicia. Rosi y Manolita, junto a su monitora Raquel, disfrutaron de la playa, navegaron por el Guadalquivir y visitaron Sevilla, El Rocío o Doñana.
- Davila 28/09/2025