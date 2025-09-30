Arte, teatro, etnografía ou cine, na oferta cultural do mes en Lalín
A programación de outubro arranca o vernes coa inauguración da bienal Pintor Laxeiro, que incluirá visitas guiadas matinais os sábados
A 17 edición da Bienal das Artes Pintor Laxeiro será unha das primeiras actividades do mes de outubro. Comisariada polo presidente da Real Academia Galega de Belas Artes (Ragba), Manuel Quintana Martelo, leva por título Paisaxes e Sombras e está dedicada a unha ducia de artistas de recoñecida traxectoria e proxección como o propio Quintana Martelo, Mónica Alonso, Bosco Caride, Alfonso Galván, Francisco Leiro, Concha Martínez Barreto, Jorge Martins, Teresa Moro, Susanne Thelmitz, Carmen Van der Eynden e dous referentes universais da nosa terra como son Colmeiro e Laxeiro. Todos eles están unidos por un fío condutor: a exploración da percepción da sombra desde a paisaxe. A Bienal inaugurase este vernes día 3 ás 20.00 horas, no Museo Municipal RamónAller nun acto aberto á participación da veciñanza e visitantes.
Cómpre indicar que os sábados 4, 11, 18 e 25 de outubro ás 12.30 horas. terán lugar visitas guiadas á bienal, para as que non é necesaria inscrición previa. Si será preciso reservar visitas para os grupos, que se poden fixar de martes a venres noutro horario, así como formalizar a reserva nos obradoiros complementarios que se ofrecerán.
Ao longo do mes tamén se desenvolverán tres actividades de dinamización lectora, todas ás 18.30 horas, na Biblioteca Municipal. Así o xoves 2 será Aldara na montaña de Soraya Lema, unha historia de superación e de busca da identidade propia, ao tempo que pon en valor o noso patrimonio natural e cultural. Dirixida a rapaces de 6 a 12 anos. Duración: 40 minutos. O xoves 16 será a quenda de Os contos do gato de Bandullo Azul, para menores de 3 a 12 anos con contos, cancións e ganas de pasalo ben. Narra a historia de Fazulas, un gato dormilón, comilón e un pouco burlón co seu amigo o Profesor ao que lle encanta compartir historias que el mesmo vive coma se fose o protagonista. A Duración é de 50 minutos. Xa o xoves 30 será, Kiddie + Pirata Gemola, de Gemola para bebés de 0 a 3 anos que trata sobre un barco pirata cunha caixa do tesouro moi especial. A actividade abrangue teatro de sombras, cancións e música e algunha que outra sorpresa, cunha duración de 20 minutos.
O teatro terá tamén presenza con dúas funcións: Herencia compartida o día 4 ás 18.00 horas no Salón Teatro e Pasa para a cama, o 19 ás 19.00 horas na mesma ubicación. A agrupación lalinense Lusco e Fusco pon en escena Herencia compartida, unha obra que pretende reivindicar o rural a través dunha historia protagonizada por unha parella nova que recibe unha casa na aldea como herdanza e na semella que empeza a haber espíritos. A entrada é libre ata completar aforo.
Dous Rombos...Pasa para a cama é unha función a cargo de Sergio Alba e as entradas poderán mercarse a 8 euros e a 10 euros en taquilla. Poderán adquirirse anticipadamente na froitería A Maragota e en Don Bombón.
A XVII recreación do proceso do liño protagonizará a xornada do 11 ás 16.00 horas en Doade a cargo do Museo Casa do Patrón e da Asociación M. R. San Bartolomeu de Ínsua (Vilalba), na que haberá unha mostra de roupas de liño e la e se desenvolverá a Foliada da Fía coas actuacións de Pandereiteiras A Xariza de Parada e as Pandereteiras da Casa do Patrón. O 25 ás 18.00 horas o VII Festival de Corais de Outono promovido pola Coral de Lalín, no Salón Teatro. O 26 iniciarase o programa Un Lalín de cine co filme de debuxos animados Chicken run: o amencer dos nuggets. Ás 18.00 horas. no Salón Teatro
Os maiores tamén terán poderán desfrutar de A idade de Ouro en movemento, con bailes os domingos 5, 12, 19 e 26 ás 18.30 horas no Centro Comercial Pontiñas.
