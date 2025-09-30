El ambulatorio de Lalín todavía no ha sido transferido a la Seguridad Social

El gobierno de Lalín planteó en la campaña de las elecciones de 2019 recuperar el edificio del ambulatorio, entonces todavía en funcionamiento, como centro de día y espacio de intercambio familiar, oficina municipal de mediación y centro ocupacional. Con la rehabilitación del edificio de la calle Manuel Rivero la promesa electoral se ajustó como centro intergeneracional, un servicio que incluiría plazas de guardería y de centro de día.

La recuperación del edificio pasa por una serie de procesos administrativos, siempre lentos, que una vez superados dejarán tiempo a la gestión política. El alcalde, José Crespo, consideró que la Tesorería General de la Seguridad Social debería traspasar sin más condiciones el inmueble y su parcela una vez que el centro sanitario había sido levantado en su momento en un solar donado por el ayuntamiento y, con la construcción del Centro Integral de Saúde (CIS) ya quedaría en desuso. El organismo estatal replicó que solo, como tenía por norma, aceptaría una cesión de la edificación, algo que no le quedó más remedio que asumir al gobierno municipal. No obstante, la primera etapa de esta larga travesía administrativa y política debería finalizar con el traspaso del inmueble por parte del Servizo Galego de Saúde (Sergas) a la Seguridad Social, paso que a estas alturas todavía no se dio. Desde la consellería de Sanidade se indica que administración autonómica y municipal «trabajan para articular el procedimiento más idóneo con el que facilitar, una vez formulada la reversión del viejo centro de salud al Instituto Nacional de la Seguridad Social, este inmueble pueda ser destinado a los usos sociocomunitarios en los que tiene interés el Concello». Fuente de este departamento no esconden que son momentos de negociaciones en una especie de operación encadenada con el fin de que el inmueble llegase a manos municipales en las mejores condiciones posibles. Porque, no conviene perder de vista, el viejo ambulatorio lleva años apuntalado en su parte trasera y el Concello solo estaría dispuesto a asumir una cesión de un inmueble rehabilitado o al menos con una estructura estable.

Además, el Concello de A Estrada también desea asumir el viejo ambulatorio, pero en este caso se planteó la compra del edificio. Desde que esta vía trascendió, hace seis meses, no se produjeron avances en este sentido.