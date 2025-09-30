Adiós a un pionero del mercado de ganado de Silleda

El mercado de ganado vacuno de Silleda celebró este martes una sesión marcada por el adiós a uno de sus compradores pioneros: Rufino Vallín Collado fallecía a los 90 años de edad. La Central Agropecuaria de Galicia recordó con un minuto de silencio a este tratante cántabro de Comillas que participó en la subasta durante casi 60 años, al tiempo que le mostraba su gratitud en redes sociales: "¡Gracias por tantos años trabajando mano a mano con nosotros!".

Rufino aún disfrutaba visitando el mercado cuando ya no estaba en activo, "para recordar", como él mismo decía en una entrevista concedida a FARO DE VIGO en el año 2022. "Cuando me estrené aquí nadie sabía que en Galicia había terneros. En aquellos años, los terneros de Galicia eran como los azules belgas y unos terneros muy buenos y, también, muy especiales. Yo tenía clientes en Cataluña y afortunadamente me sobraba trabajo. Por eso duré tantos años en Silleda", declaraba entonces.

Llegó a tierras gallegas porque "era joven y me gustaba buscar", así que acudió a la feria de Santiago. "Cuando me enseñaron los terneros aluciné, y ya no me despegué. Eran terneros muy buenos que pronto envié a Cataluña", confesaba durante su visita de hace tres años. "He venido a Silleda sobre todo a recordar. Me hacía mucha ilusión venir a Silleda porque tengo dos hijas y me riñen por hacer un viaje tan largo hasta aquí. Siempre les digo a las dos que no se preocupen por mi porque siempre fui buen conductor".

Y tanto era así que "cuando me iba de Comillas a Santiago, después, hacía otro viaje y me presentaba en Lérida para hacer mi trabajo. Incluso me tengo acercado hasta Portugal, donde también había muy buenos terneros en aquellos años. Andaba media España de aquella, hombre", proclamaba con su natural afabilidad. Y añadía: "Pero merecía mucho la pena porque compraba aquí en Galicia un ganado excelente y después lo mandaba a toda la buena clientela que tenía. Todavía hay alguno que me sigue llamando".

Excelente conocedor del mercado bovino peninsular, no dudaba en destacar a la Central Agropecuaria de Galicia: "El lugar de España donde hay mejores terneros frisones sigue siendo en Silleda. No es lo que era, por supuesto, pero siguen viniendo ejemplares muy buenos. Si partimos del hecho de que las vacas frisonas son para dar leche, antes era mucho que una vaca diera 25 litros y hoy un ejemplar puede dar hasta 70 litros. Cambió mucho la producción. De todas formas, me sigo emocionando encontrándome con gente de aquellos primeros años que pasamos juntos en Silleda", recordaba en 2022. Hoy son la feria y su gente quienes le recuerdan a él.