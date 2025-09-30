Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abren las solicitudes para ayudas al deporte

El Concello de Lalín abre hoy, durante 15 días naturales, el plazo para la solicitud de ayudas a entidades y clubs deportivos del municipio. Por un lado se habilitan 60.000 euros en aportaciones económicas para el fomento del deporte base y por otro 10.000 euros con destino a financiar la participación en competiciones o en el desarrollo de actividades deportivas.

