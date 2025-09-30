Abren las solicitudes para ayudas al deporte

El Concello de Lalín abre hoy, durante 15 días naturales, el plazo para la solicitud de ayudas a entidades y clubs deportivos del municipio. Por un lado se habilitan 60.000 euros en aportaciones económicas para el fomento del deporte base y por otro 10.000 euros con destino a financiar la participación en competiciones o en el desarrollo de actividades deportivas.