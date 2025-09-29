Trasladadas dos personas en A Estrada por inhalación de humo en un incendio en su sofá

Dos personas han tenido que ser trasladadas al hospital el domingo en A Estrada por inhalación de humo. En concreto, un sofá eléctrico se incendió en una casa de Veiga da Braña, en la parroquia de Rubín.

Según informa el 112 Galicia, en torno a las 13:00 horas recibieron una llamada en la que se alertaba de este incendio.

De este modo, los responsables del 112 Galicia solicitaron la intervención del GES de la Estrada, de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Tras extinguirse el incendio, los Servicios de Emergencia informaron de que dos sofás se habían incendiado y que el techo se había visto afectado por el humo.

Además, fue necesario informar al Servicio Gallego de Emergencias Sanitarias-061, ya que estas dos personas inhalaron humo en el incendio.