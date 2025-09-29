Siador se junta en torno a la paella

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La parroquia silledense de Siador celebró ayer un acto de confraternización para los vecinos, que se juntaron para disfrutar de una comida popular con la paella como plato estrella. Asisitieron tanto vecinos actuales, como los que ya no residen en el lugar.

