Recimil revalida en Onil el título de campeón nacional de Montaña

El piloto lalinense de la Escudería Estradense, Juan José Recimil, revalidó este fin de semana por segunda vez el título en el Campeonato de España de Montaña dentro del Grupo 5B. Cabe recordar que para quedar de nuevo campeón solamente tenía que finalizar un puesto por detrás de Alejandro Muñoz, su principal rival en la competición española. Recimil corrió en la Subida Internacional de Onil con un clásico Toyota Starlet, mientras que el alicantino, perfecto conocedor del trazado de la cita alicantina lo hizo con un 208 R2.

«Íbamos ganando todo el tiempo y en la última manga tuvimos ahí un problemilla, que se nos aflojaron los tornillos de la cuna, en la mitad ya noté cosas raras, y la última manga no sirvió para nada porque seguro que ganaríamos», explica el piloto mientras emprende camino de vuelta a casa después de campeonar. Sin embargo, no hubo podio final porque «aquí los premio s sólo son para el primero de la general. Además, nos llevaron a hacer unas verificaciones de oficio a los campeones porque ni siquiera fuimos porque estuvimos en un taller donde nos revisaron todo el coche», explica Recimil.

La segunda edición de la Subida Internacional de Onil, llamó la atención de numerosos equipos procedentes de España, Portugal y Andorra, que disfrutaron de la última prueba y fueron testigos de la lucha por las reñidas categorías de las que dispuso la prueba. «Estamos muy contentos por todo lo hecho en Onil este fin de semana», recalca el piloto de Lalín después de haber conseguido su principal objetivo en casa de su principal rival en el campeonato nacional de este grupo de Montaña. De esta forma, Juan José Recimil se convierte en el piloto a batir en España dentro de esta modalidad del automovilismo.

Mangas

Recimil hacía ayer acopio de memoria para describir una Subida a Onil que nunca olvidará tanto por la consecución de su segundo entorchado estatal como por el hecho de haber sufrido todo tipo de contratiempos que, sin embargo, fueron solventados de manera satisfactoria: «En la primera manga hicimos un trompo nada más salir, lo que nos descentró un poco por ir a lo mejor apurados de más», recuerda el piloto gallego sobre el inicio de la última cita del calendario estatal de Montaña.

«Después, con más calma, empezamos de menos a más y salieron los tiempos como tenían que salir. El sábado nos fuimos líderes y el domingo también hasta la última manga. Ya se sabía que los tiempos que iban a contar eran los del domingo porque se bajaban los del sábado. Quedamos por detrás de Muñoz por medio segundo», explica para certificar una actuación que fue más que suficiente como para que el campeonato se quede un año más en tierras gallegas. «El coche está impecable. No está dando ni un problema y los que dio son tonterías, principalmente por culpa nuestra por ir con prisas», afirma Juan José Recimil una vez repasadas las mangas disputadas en tierras alicantinas durante este fin de semana.