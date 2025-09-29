El PP de Cruces reclama apoyo para comercio y hostelería

El Partido Popular de Vila de Cruces ha criticado la «falta de contenido» del pleno ordinario que se celebrará mañana, lunes 29 de septiembre, en el municipio. Según denuncian, el único punto del orden del día presentado por el gobierno local es la aprobación de una factura de la Festa do Chourizo, lo que consideran «una oportunidad perdida» para debatir asuntos de interés para la ciudadanía.

Frente a esta situación, el el PP ha registrado una moción en la que reclama medidas de apoyo real al comercio y a la hostelería. Entre las propuestas destacan la creación de una Mesa del Comercio y la Hostelería como órgano de participación permanente, el diseño de una estrategia integral con bonos de consumo, campañas de promoción y respaldo a las ferias tradicionales de los días 4 y 17, así como la promoción conjunta de los productos locales. También plantea la puesta en marcha de distintivos de comercio local, itinerarios comerciales señalizados, partidas presupuestarias específicas y una evaluación anual pública con el sector.