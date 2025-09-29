Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las Poseidón Games Series, en A Estrada

Las Poseidón Games Series, en A Estrada | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Las Poseidón Games Series de carreras híbridas tomaron ayer las pistas de atletismo de A Estrada para celebrar una jornada. Christian Fernández, Sabela Trigo y, por grupos, La Day Juneta, Alevines Team y Nonvalennadiña fueron los mejores durante esta exigente prueba.

