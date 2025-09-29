La Policía Local identifica a cinco personas por los actos vandálicos contra el mobiliario en A Estrada

La Policía Local de A Estrada ha identificado a cinco personas por su posible implicación en los actos vandálicos registrados durante el fin de semana en distintas calles de la localidad. El atestado será remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción y a la Fiscalía de Menores, dado que entre los identificados figura un menor de edad.

El alcalde, Gonzalo Louzao, se puso en contacto a primera hora de la mañana este lunes con el jefe de la Policía Local para conocer de primera mano el avance de la investigación. Ésta se abrió tras recibir los testimonios de varias personas que presenciaron los hechos, en torno a las 07.00 horas del domingo. Aunque el informe definitivo detallará el alcance real de los destrozos, las primeras estimaciones municipales los sitúan en torno a los 12.000 euros. Al superar con creces los 400 euros, los daños podrían constituir un presunto delito tipificado en el Código Penal.

Los desperfectos se registraron en varios puntos del casco urbano. En la calle peatonal Calvo Sotelo fue destruido un tótem publicitario de la Asociación de Comerciantes da Estrada (ACOE). Además, se contabilizaron daños en la fuente de la Porta do Sol, en un pivote luminoso de la Rúa do Cruceiro y en diversos árboles y jardineras que acababan de ser replantados.

La Policía Local matiza que la identificación de cinco personas no implica necesariamente que todas sean autoras materiales de los hechos; el grado de implicación de cada una se determinará en el curso del procedimiento judicial.

El regidor destacó la labor policial: «La Policía Local hizo su trabajo» y señaló que las declaraciones de testigos resultarán clave para que los responsables respondan ante la justicia. Subrayó, además, que por la cuantía de los daños «sería un delito de daños graves por su importe» y expresó su tristeza: «Este tipo de actitudes entristece mucho a los que queremos tener una villa tranquila y embellecida».

Louzao recordó que el Concello viene realizando un notable esfuerzo para mejorar la limpieza y la estética urbana, pero lamentó que estos comportamientos vandálicos echen por tierra parte de ese trabajo. Agradeció la colaboración ciudadana que permitió identificar a los sospechosos e invitó a mantener esa implicación «por el bien común».

Finalmente, hizo un llamamiento a la corresponsabilidad vecinal: «Evidentemente, no hay ni puede haber un policía en cada esquina y momento y todos necesitamos colaborar para que podamos tener una villa tranquila y cuidada, procurando que estos actos no se repitany estas estampas puedan quedar en lo anecdótico».