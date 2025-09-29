Lalín acoge un taller de emprendimiento de Smartpeme
La formación comienza hoy y se extenderá hasta el miércoles
REDACCIÓN
La Diputación de Pontevedra organiza la próxima semana cuatro nuevos talleres de capacitación tecnológica en el marco de la Red SmartPeme+. Las acciones, en formato telemático (todas requieren inscripción previa), se celebrarán del lunes 29 de septiembre al miércoles 1 de octubre y abordarán cuestiones de interés para el tejido empresarial de la provincia como el emprendimiento, la nueva normativa del Número Único de Registro de Alquiler o el diseño y posicionamiento web, entre otros temas.
En el caso de Lalín, la oficina local será la encargada de inaugurar el ciclo con el taller «Emprende en 60 minutos: del concepto al primer paso», que tendrá lugar el lunes 29 de septiembre a partir de las 12.00 horas. Durante esta sesión, las personas participantes trabajarán en la definición del cliente y de la propuesta de valor hasta crear un caso de negocio sencillo, con finanzas básicas y un sistema de validación rápido. La idea es fomentar una mentalidad emprendedora práctica, que anime a dar los primeros pasos sin demora. El taller será impartido por Sabela Álvarez, licenciada en Comunicación, asesora y formadora acreditada con más de 10 años de experiencia en empleo y emprendimiento.
El plazo de inscripción ya está abierto a través del formulario habilitado por la Red SmartPeme+. Las siguientes sesiones serán en Cambados, Vigo y Ponteareas.
