Isolda Santiago presenta libro en el Casino de Lalín el 2 de octubre

REDACCIÓN

Lalín

La autora Isolda Santiago presentará el próximo día 2 de octubre su libro Oigo Voces. Relatos de la cruda realidad.

Será en las instalaciones del Casino de Lalín a partir de las 20.30 horas en un acto abierto al público que contará con la presencia del escritor y narrador lalinense Celso Fernández Sanmartín.

