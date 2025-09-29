La estradense Elvira Vilariño se cuelga la plata en la Copa de España de Salvamento

El salvamento y socorrismo de A Estrada sumó ayer un nuevo hito deportivo en tierras catalanas. La estradense Elvira Vilariño se colgó la medalla de plata durante la celebración en Mataró de la Copa de España de esta modalidad deportiva. Vilariño subió al segundo cajón luciendo con orgullo una camiseta con los colores de su club de procedencia. La prueba estuvo organizada por la federación catalana de la especialidad en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad de Mataró.

El éxito conseguido ayer pone el broche de oro a una extraordinaria temporada de Vilariño con unos magníficos resultados: Campeona del Circuito Gallego de Aguas Abiertas, campeona de la etapa final de Aguas Abiertas de Galicia, medalla de bronce en la etapa final de la Copa de España y finaliza con esta medalla de plata en la Copa de España de Aguas Abiertas. Desde el CNS se congratulaban ayer por los buenos resultados de su deportista.