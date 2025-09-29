A Estrada sufre actos vandálicos con desperfectos por más de 10.000 euros

Los actos vandálicos nocturnos coincidiendo con el fin de semana volvieron a empañar la jornada del domingo en A Estrada. La villa amaneció con numerosos desperfectos, aunque el más reseñable y de mayor valor fue la pantalla digital que la Asociación de Comerciantes de A Estrada (ACOE) instaló hace un par de años en la calle Calvo Sotelo. Este dispositivo está valorado en 10.000 euros y se utilizaba para proyectar anuncios publicitarios de los comercios locales, una herramienta que servía además como escaparate moderno y llamativo para el pequeño comercio.

La Policía Local fue notificada y de inmediato comenzó la investigación, que en torno al mediodía ya había finalizado, localizando a los autores. Según explican las fuentes policiales, una vez informados los culpables, serán tanto la ACOE como el Concello los que deberán decidir si presentar cargos y reclamar los gastos de los desperfectos. El procedimiento, aunque rápido, pone de manifiesto la dificultad de actuar de manera preventiva en horarios de madrugada, cuando no existe un turno específico de la Policía Local y la vigilancia depende de otros cuerpos de seguridad que deben atender a varios municipios a la vez.

Por su parte, los comerciantes estradenses, representados por su presidente, Alfredo González, ya han anunciado que sí denunciarán. «Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, estos actos no pueden repetirse», dijo González, que añadió: «Estamos hablando de una pantalla valorada en más de 10.000 euros».

Por redes sociales, varios vecinos de esta céntrica calle también denunciaban la actividad vandálica. La situación fue relatada por diferentes usuarios, que explicaban como un grupo de jóvenes, tras «armar jaleo» de madrugada en la zona del Andalucía, empezaron a forcejear con la pantalla tipo tótem hasta tumbarla. A mayores, explican que provocaron otros desperfectos en mobiliario urbano. Estas publicaciones, que rápidamente se difundieron, evidencian la indignación ciudadana y el hartazgo.

Esta no es la primera vez que el casco urbano despierta con destrozos, especialmente los domingos, después del consumo de alcohol asociado al ocio nocturno. Por ello, ha vuelto a resurgir la demanda de un refuerzo de la seguridad nocturna en el concello, que actualmente no cuenta con turno de Policía Local para esas horas, y comparte patrulla de Guardia Civil con municipios colindantes como Forcarei, Silleda o Lalín.

Revisando el histórico, daños en el mobiliario urbano, quema de contenedores o la aparición de restos de basura a causa del botellón en aparcamientos públicos son los problemas más frecuentes. Aunque también preocupa el aumento de altercados no solo nocturnos, sino también durante el día, y casi siempre asociados al consumo, sea de alcohol o de otro tipo de sustancias.

Con todo, el trabajo de la Policía Local en cuanto retomó el turno fue inmediato y eficiente. En unas horas los autores de los hechos de la madrugada de este domingo ya estaban identificados. Por otra parte, los vecinos llaman al civismo y a la responsabilidad, recordando que la vida en comunidad depende del respeto. El mensaje que queda, es que solo a través de un mayor compromiso institucional podrá frenarse esta tendencia.