Solo cuatro de cada cien autónomos activos en las dos comarcas tiene menos de 30 años

El relevo generacional en determinadas profesiones está en riesgo por escasez de personal en lo que se podrían calificar como oficios esenciales. Es un problema estructural que se arrastra desde hace tiempo en sectores como la construcción o incluso el agro, pero también en los servicios, donde se concentra el mayor volumen de mano de obra en las comarcas. En los últimos tiempos la afiliación a la Seguridad Social crece, pero básicamente por las altas en el régimen general pues la destrucción de empleo autónomo es constante. La primera mitad del año se cerró en 6.871 autónomos, que son 670 menos de los que había un lustro antes. Los datos son irrefutables.

Los informes sobre la evolución del mercado laboral realizados por la administración autonómica permiten conocer parámetros como los censos de trabajadores por cuenta propia en función de distintos tramos de edad. El 22 por ciento de los 6.871 autónomos que permanecen en activo en las comarcas tiene 60 años o más, mientras que los menores de 30 años solamente representan el 4%. Los cotizantes con una edad próxima a la jubilación son 1.514 y los del grupo más joven no llegan a los 300. Lalín llegó al mes de junio con 2.888 autónomos, de los que 491 cuentan al menos con 60 años y 115 tienen menos de 30. En Silleda son un total de 1.065, con 244 y 45 activos en cada caso, mientras que en Vila de Cruces el desglose es de 244 y 45 entre un total de 548. En Rodeiro constan 472 trabajadores por cuenta propia, 97 de ellos con 60 años o más, y 18 menores de 30. En Agolada los que rebasan los 60 años de vida suponen 75, solo 9 los menores de 30 y en total son 279. Para cerrar la comarca dezana hay que indicar que en Dozón están dados de alta 180 autónomos, con 38 mayores de 60 años y 7 con menos de 30. En el caso de A Estrada existen 1.701 cotizantes absolutos, con 352 que llegaron al menos a los 60 años y 72 menores de 30. Y en Forcarei, con 338 en total, una docena cuenta con menos de 30 años y 71 tiene 60 o más.

El 3% de los autónomos de la zona son extranjeros, es decir, 203. A Lalín corresponden 90, Silleda (37), Vila de Cruces (8), Agolada (5), A Estrada (55) y 8 en Forcarei.

La mayor parte trabaja en el sector servicios

Casi la mitad de los autónomos trabaja en el sector servicios y en este grupo del mercado laboral se concentran 3.364 personas, que son el 49 por ciento del total. El desglose por municipios es el siguiente: Lalín (1.213), Silleda (531), Vila de Cruces (239), Rodeiro (84), Agolada (95), Dozón (25), A Estrada (1.030) y Forcarei (147). El agro emerge como el segundo sector con más empleo autónomo, hasta el punto de promediar tres de cada diez cotizantes. La estadística se dispara hasta el 77% del total en Dozón, el 73% en Rodeiro o el 48% en Agolada. En A Estrada, por el contrario, solo suponen el 13 por ciento y en Lalín no llegan al 26. En la construcción trabajan 891 autónomos, dato que implica que sean el 13 por ciento de todos los cotizantes por cuenta propia. Destacan en Lalín (306), A Estrada (274) y Silleda (115), mientras que en el resto están por debajo del centenar. Por último, la industria aporta el 7,6 por ciento de los autónomos y en este caso las dos cabeceras comarcales marcan unos registros semejantes, con 178 en Lalín y 173 en A Estrada.