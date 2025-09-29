Concentración en Lalín a favor del pueblo palestino
En torno a medio centenar de personas se concentraron ayer en la Praza de Galicia de Lalín en un acto de apoyo al pueblo palestino. Después de unos instantes en este espacio público el grupo se desplazó hasta la Praza da Igrexa y posteriormente al callejón situado al lado de la Casa de Álvaro, donde la semana pasada fue vandalizado un mural elaborado por O Naranxo en 2009 donde luce una bandera de Palestina. Entre los presentes estaba un ciudadano lalinense de origen gazatí, que agradeció a los convocantes su solidaridad y apoyo.
