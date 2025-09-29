Cambiar el libro por las vistas
REDACCIÓN
Lalín
El Club de Lectura de personas adultas de Lalín realizó este sábado una excursión organizada por la Concellería de Cultura. La actividad incluyó una visita guiada al Pazo Baión y, a petición de las participantes, una parada en la Bienal de Pontevedra, donde realizaron un recorrido comentado. Asimismo, la excursión contó con el apoyo de la Diputación de Pontevedra a través del programa +Convivencia, que impulsa acciones y experiencias culturales desde la participación social, como en el caso de clubes de lectura.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Unos bolis Bic dejan un donativo agridulce en Meis
- Detenido por la presunta violación a una joven de 19 años en una céntrica calle de Vigo
- Hallan muerto en un pueblo de Valladolid a Gerson, un joven de Vigo de 29 años al que buscaba su familia
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- Dos juzgados gallegos, uno de ellos de Vigo, abren la vía para que se indemnice a decenas de miles de empleados públicos en abuso de temporalidad
- Las disparatadas respuestas de una oposición en Galicia: «O presidente da Xunta decide os tempos de cocción do polbo»
- Tres rampas desde Travesía de Vigo ‘allanarán’ el acceso al macroparque de Finca Matías