Cambiar el libro por las vistas

Asistentes a la actividad.

REDACCIÓN

Lalín

El Club de Lectura de personas adultas de Lalín realizó este sábado una excursión organizada por la Concellería de Cultura. La actividad incluyó una visita guiada al Pazo Baión y, a petición de las participantes, una parada en la Bienal de Pontevedra, donde realizaron un recorrido comentado. Asimismo, la excursión contó con el apoyo de la Diputación de Pontevedra a través del programa +Convivencia, que impulsa acciones y experiencias culturales desde la participación social, como en el caso de clubes de lectura.

