La Xunta defiende en A Estrada el Bono Peixe
Desde su lanzamiento ha alcanzado las 218.474 descargas, con una facturación de 8,3 millones de euros
REDACCIÓN
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, acompañada del director general de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica, Cándido Rial, y el alcalde, Gonzalo Louzao, visitó este sábado un establecimiento adherido de A Estrada para hacer balance del Bono Pescado, la iniciativa de la Xunta destinada a promover el consumo de productos pesqueros frescos.
Según explicó, los 756 negocios participantes han alcanzado ya una facturación de 8,3 millones de euros, lo que supuso un ahorro para los consumidores de cerca de 1,9 millones en descuentos. Villaverde destacó que la campaña está cumpliendo con los objetivos marcados: incentivar el consumo, especialmente entre la gente joven, y reforzar el comercio de proximidad.
Hasta la fecha se registraron 218.474 descargas del bono: 94.399 en A Coruña, 82.899 en Pontevedra, 21.179 en Lugo y 19.997 en Ourense. Respecto a las pescaderías adheridas, destacan las 302 de Pontevedra, seguidas de las 288 de A Coruña y las 78 de Lugo y Ourense.
La Administración autonómica destina a esta acción 2,5 millones de euros, distribuidos en tramos semanales de 250.000 euros que, en caso de no consumirse, pueden acumularse hasta el agotamiento del crédito disponible.
El bono permite a los gallegos acceder a descuentos del 25% en sus compras, con un máximo de 5 euros semanales, acumulables hasta 25 euros. Villaverde recordó que la campaña sigue activa, por lo que tanto los usuarios como los establecimientos aún pueden sumarse.
Asimismo, la conselleira subrayó que se trata de una medida pionera que está consolidando el consumo de productos frescos y de proximidad, al tiempo que refuerza el sector pesquero gallego y beneficia a los pequeños negocios de venta.
