Una vivienda pública en alquiler: el perfil de los demandantes de las dos comarcas

El acceso a la vivienda es uno de los problemas que más preocupa a la sociedad, no solo entre los jóvenes que desean independizarse. La escasez de oferta y el aumento de precios, también en el mercado del alquiler, representan un muro casi infranqueable para muchas familias. La alternativa de la vivienda de protección oficial de promoción pública es la alternativa preferida para la mayor parte de los vecinos de las comarcas inscritos en el registro de demandantes de la administración autonómica.

Los últimos datos de este censo ponen de manifiesto que en la zona existen un total de 229 demandantes, de los que 107 se decantan por el modelo de pisos públicos de protección oficial, pero mediante un régimen de alquiler. Son 32 en Lalín, una decena en Silleda, tres en Vila de Cruces, uno en Rodeiro, dos en Dozón, 32 en A Estrada y 27 en Cerdedo-Cotobade. Destaca sobre todo la cantidad de solicitantes que hay en este último municipio teniendo en cuenta su dimensión poblacional. Otra docena prefiere la compra (4 en Lalín, uno en Silleda, otro en Cerdedo-Cotobade y seis en A Estrada), mientras que 34 inscritos proponen el alquiler de un hogar de promoción pública con opción a compra. Este listado se desglosa en una docena en Lalín, 18 en A Estrada, cuatro en Cerdedo-Cotobade y uno en Silleda.

Bajo el modelo de vivienda de promoción pública en núcleos rurales y cascos históricos aparecen en el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda dos interesados en comprar (uno en Lalín y otro en A Estrada), seis en obtener un hogar en alquiler (cuatro cruceños y dos estradenses) y uno en el municipio fusionado que pide una renta con opción de compra.

En lo que respecta a los cuadros de vivienda de promoción privada de régimen especial constan dos demandantes; uno en Silleda opta por la alternativa de la compra, y otro en el término municipal estradense que plantea un alquiler. La renta con posibilidad de compra de un inmueble no tiene inscritos en ninguno de los concellos de las comarcas. La vivienda de promoción privada adscrita a un régimen ordinario es la opción propuesta por medio centenar de demandantes, de los que 44 están dispuestos a asumir la compra de un inmueble residencial. Son 17 personas en Lalín, una más que en Silleda, mientras que las once restantes corresponden a la capital de Tabeirós. Seis más solicitan la alternativa del alquiler (tres en Silleda y el resto se reparten con uno en cada caso en Lalín, A Estrada y Cerdedo-Cotobade) y el único caso de alquiler con opción de compra parte del concello dezano. Por último, bajo promoción privada concertada existen tres demandas, todas en A Estrada.

La relación total de demandantes por municipios es la que sigue: Lalín (68), Silleda (37), Vila de Cruces (7), Rodeiro (1), Agolada (2), A Estrada (83) y Cerdedo-Cotobade (36). Forcarei, según este registro, actualizado esta semana, en Forcarei no constan solicitantes.

Pisos impulsados por la Xunta en Lalín y A Estrada

La administración autonómica resolvió estos días los contratos de los proyectos básicos, de ejecución y la dirección de obra para la construcción de 17 viviendas públicas en Lalín y 28 en A Estrada. El día 19 se formalizó el contrato para la actuación lalinense por un importe de 118.580 euros y un plazo de ejecución de 60 meses a favor de la sociedad Germán Gómez Espejo, mientras que en A Estrada la adjudicación de la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia recayó en la UTE Garitaonanindia-Amenedo. En este caso el plazo de adjudicación que consta en el expediente es de 36 meses y el importe, de 205.666 euros.

En Lalín se construirán 17 viviendas de promoción pública en una parcela aportada por la administración municipal emplazada en la Ronda Leste-Agro de Lalín de Arriba [cerca del CEIP Manuel Rivero] y la estimación de la inversión total en esta obra es de 3,3 millones de euros. Mientras tanto,en la cabecera comarcal de Tabeirós se levantarán 28 viviendas, en la parcela cedida por la administración municipal situada en la Avenida de Vigo. En este caso la estimación de la inversión total en esta obra es de 5,3 millones de euros. Ambas inversiones forman parte del Plan de Vivenda 2025-2030 de la Xunta de Galicia.