Seis plantas en edificios públicos de Lalín producen energía fotovoltaica

La empresa de servicios energéticos del Concello de Lalín, conformada por las sociedades Framiñán y Monrabal, completó la primera fase del despliegue fotovoltaico con seis plantas ya en funcionamiento y produciendo, y activa la siguiente para alcanzar un total de doce instalaciones y 560 kW de potencia agregada.

En el techo del Lalín Arena, que da servicio al multiusos y a la piscina municipal, están ya operativas dos plantas independientes de 90 kW cada una, sumando 180 kW en el mismo tejado. También están completadas las instalaciones de los colegios de Prado, Cercio, Manuel Rivero y Xesús Golmar, lo que eleva la seis el número de plantas ya en producción. La próxima semana se iniciarán los trabajos en el edificio de Uned, en el centro ocupacional, en el pabellón municipal, en las dos escuelas infantiles y en el auditorio; estas nuevas plantas quedarán finalizadas y producirán electricidad a lo largo del mes de octubre, según el calendario previsto.

El conjunto del plan prevé la instalación de alrededor de 1.000 paneles solares de última generación, de 590 vatios por módulo, de los que dos tercios ya están colocados y conectados. Todas las plantas estarán telegestionadas y administradas en función de las necesidades de consumo de cada edificio municipal, lo que permite optimizar la producción y la demanda en tiempo real. La potencia total proyectada es de 560 kW, una capacidad equivalente al suministro eléctrico aproximado de cerca de 200 viviendas en condiciones estándar.

Por instalaciones, la capacidad queda configurada de la siguiente manera: en el Lalín Arena hay dos plantas de 90 kW (180 kW en su conjunto); el pabellón municipal, el CEIP Xesús Golmar y el auditorio disponen de 50 kW cada uno; el CEIP Prado cuenta con 41 kW; el centro ocupacional aportación 40 kW; la Uned dispone de 20 kW; y las dos escuelas infantiles suman 12 kW por cada centro. Estas doce plantas producirán energía para el consumo directo en los propios edificios municipales. En las instalaciones de alta demanda continua, como la piscina o el Arena, la práctica totalidad de la generación será absorbida por las propias dependencias. En otros casos, como los centros educativos, la Uned o el centro ocupacional, la generación cubrirá el autoconsumo y también permitirá suministrar potencia la otras dependencias municipales, como el consistorio, siempre dentro de radios no superiores a 5 kilómetros, en línea con la normativa vigente.

Ahorro energético

El modelo colectivo e interconectado de producción permitirá alcanzar un ahorro energético alrededor del 50% y reducir a la mitad a huella de carbono de las instalaciones municipales «un avance sin precedentes que consolida el compromiso del Concello con el cuidado del medio ambiente y con una apuesta decidida por las energías renovables», destaca. En paralelo al despliegue fotovoltaico, la otra línea de actuación, centrada en la eficiencia a través de tecnologías de bajo consumo como la iluminación LED, avanza a buen ritmo: el 90% de las luminarias de los edificios municipales ya fueron migradas a LED, quedando pendientes los dos colegios más grandes de Lalín y la culminar las intervenciones en la Uned y en el centro ocupacional.

«Estas medidas refuerzan la autonomía energética municipal, estabilizan los costes a medio y largo plazo y mejoran lo desempeño ambiental del conjunto de las instalaciones públicas», subrayan desde el gobierno local.